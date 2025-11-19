Solo una cucharadita al día: estudio revela que esta especia previene la obesidad y baja el colesterol

Una nueva investigación encendió el interés por un ingrediente común en la cocina que podría transformarse en un potente aliado contra la obesidad y el colesterol alto.

El estudio, realizado en Japón, analizó cómo el consumo de esta especia influye en los niveles de grasa, el colesterol y la formación de células adiposas, con resultados que sorprendieron a los propios científicos.

Se trata del comino negro en polvo, también conocido como Nigella sativa, una semilla aromática tradicionalmente usada en platos del Medio Oriente y Asia. Además de ser rica en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.

Según detalló la Osaka Metropolitan University, los participantes que consumieron 5 gramos diarios durante ocho semanas registraron una disminución significativa del colesterol LDL —el llamado “malo”— y una reducción del colesterol total.

Esto se debe a que los investigadores identificaron 23 ácidos grasos presentes en la semilla, muchos de ellos insaturados y asociados a efectos reductores de grasa.

Además, los compuestos bioactivos, especialmente la timoquinona, habrían actuado bloqueando la formación y el crecimiento de células grasas.

“La evidencia sugiere que las semillas de comino negro pueden funcionar como un alimento útil para prevenir la obesidad”, afirmó Akiko Kojima-Yuasa, académica y autora correspondiente del estudio.

Finalmente, estos hallazgos se suman a estudios previos: en 2021, mujeres que consumieron aceite de comino negro diariamente redujeron su peso, grasa corporal y apetito.