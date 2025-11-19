Solo una cucharadita al día: estudio revela que esta especia previene la obesidad y baja el colesterol
Los investigadores descubrieron que este ingrediente común podría frenar la formación de grasa en el cuerpo.
Una nueva investigación encendió el interés por un ingrediente común en la cocina que podría transformarse en un potente aliado contra la obesidad y el colesterol alto.
El estudio, realizado en Japón, analizó cómo el consumo de esta especia influye en los niveles de grasa, el colesterol y la formación de células adiposas, con resultados que sorprendieron a los propios científicos.
Se trata del comino negro en polvo, también conocido como Nigella sativa, una semilla aromática tradicionalmente usada en platos del Medio Oriente y Asia. Además de ser rica en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.
Según detalló la Osaka Metropolitan University, los participantes que consumieron 5 gramos diarios durante ocho semanas registraron una disminución significativa del colesterol LDL —el llamado “malo”— y una reducción del colesterol total.
Esto se debe a que los investigadores identificaron 23 ácidos grasos presentes en la semilla, muchos de ellos insaturados y asociados a efectos reductores de grasa.
Además, los compuestos bioactivos, especialmente la timoquinona, habrían actuado bloqueando la formación y el crecimiento de células grasas.
“La evidencia sugiere que las semillas de comino negro pueden funcionar como un alimento útil para prevenir la obesidad”, afirmó Akiko Kojima-Yuasa, académica y autora correspondiente del estudio.
Finalmente, estos hallazgos se suman a estudios previos: en 2021, mujeres que consumieron aceite de comino negro diariamente redujeron su peso, grasa corporal y apetito.
