Atención comunidad gamer: era la gran apuesta de Xbox pero solo duró dos meses

Xbox ha vivido grandes cambios en su dirección tras la salida de Phil Spencer como cabeza corporativa. Ahora, anunció que dará marcha atrás con una de la que sería su gran apuesta en innovación.

La nueva SEO de la empresa Asha Sharma confirmó mediante su cuenta de X que pondrá fin al desarrollo de “Copilot”, asistente virtual impulsado por IA para gamers.

“Xbox necesita avanzar más rápido, profundizar nuestra conexión con la comunidad y abordar los puntos de fricción tanto para los jugadores como para los desarrolladores”, comunicó la ejecutiva.

Esto corresponde a una reorganización del equipo CoreAI de Microsoft, que trabaja en la integración de esta tecnología en el mundo de los videojuegos, pero sin intervenir en las experiencias de su audiencia.

“Copilot” sólo duró dos meses en funcionamiento, siendo estrenado en marzo de 2026 por el anterior SEO, pero ante las críticas de los jugadores terminó en fracaso.

Los usuarios reportaron que esta implementación afectaba el rendimiento de sus videojuegos, así como su poca utilidad entregando datos de poca utilidad. Esto llevó al desinterés, y su posterior cancelación.