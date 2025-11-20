Estudio confirma que la canela fortalece la memoria y combate infecciones, pero en exceso es tóxica

La canela no solo destaca por su aroma cálido y sabor característico: también posee propiedades que podrían fortalecer la memoria y combatir distintos tipos de bacterias.

Según un informe realizado por la periodista Rachel Sacks, publicado en The New York Post, diversos estudios han mostrado que esta especia tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antiamiloides.

Estos compuestos podrían reducir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Especialmente, por el cinamaldehído, componente activo que le otorga a la especia parte de su aroma y acción antimicrobiana.

El mismo reporte añade que la canela también ha demostrado capacidad para frenar o incluso detener el crecimiento de bacterias como E. coli y Candida, responsables de infecciones frecuentes.

Además de su potencial antibacteriano y neuroprotector, la canela aporta micronutrientes como hierro, fibra, calcio y manganeso. En personas con diabetes tipo 2, su consumo se ha asociado a mejoras en la sensibilidad a la insulina y a reducciones en los niveles de azúcar.

No se debe consumir en exceso

Sin embargo, no todo son ventajas. La experta advierte que algunas variedades, especialmente la canela cassia, contienen niveles elevados de cumarina, una sustancia natural que puede provocar daño hepático si se consume en exceso.

Según lo citado en el artículo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda consumir hasta media cucharadita de canela al día como límite seguro.