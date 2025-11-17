;

Popular medicamento para la diabetes podría extender la vida en mujeres mayores, según estudio

El fármaco, ampliamente utilizado en Chile, aumenta las probabilidades de llegar a los 90 años.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Westend61

Un conocido medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2 podría estar ofreciendo un beneficio inesperado: una mayor probabilidad de vivir más allá de los 90 años.

Así lo sugiere una investigación realizada en Estados Unidos y Alemania, que analizó el impacto de metformina en la longevidad de mujeres postmenopáusicas.

El estudio —publicado en The Journal of Gerontology: Medical Sciences— revisó datos de 438 mujeres, divididas en dos grupos: la mitad recibía metformina y la otra mitad un medicamento distinto, llamado sulfonilurea.

Según los autores, quienes tomaban metformina tenían un 30% menos de riesgo de morir antes de los 90 años, en comparación con quienes usaban la otra terapia.

“La metformina ha demostrado intervenir en múltiples vías del envejecimiento y se ha propuesto como un fármaco capaz de extender la longevidad humana”, señalaron los investigadores en su artículo.

El medicamento, disponible desde hace décadas en Chile, es considerada un geroterapéutico, es decir, un compuesto capaz de ralentizar procesos de deterioro en el organismo.

Revisa también

ADN

Estudios previos ya habían mostrado que la metformina puede reducir el daño celular, proteger funciones cerebrales y hasta disminuir el riesgo de desarrollar Covid-19.

Sin embargo, aún no existe consenso científico sobre si realmente prolonga la vida, especialmente en humanos, razón por la cual este tipo de análisis cobra relevancia.

Finalmente, los autores destacaron que futuros estudios podrían profundizar en estos hallazgos, especialmente considerando que la población global envejece rápidamente.

