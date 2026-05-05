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VIDEO. “Mi último año de amor fue el año pasado cuidándolo de su enfermedad, como ya estaba bien, era hora de que cada uno rehiciera su vida”

Es una de las historias de amor más comentada de la farándula criolla, que ahora pone fin de manera oficial.

Felipe Romo

“Mi último año de amor fue el año pasado cuidándolo de su enfermedad, como ya estaba bien, era hora de que cada uno rehiciera su vida”

Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla protagonizaron el bombazo de la jornada en la farándula chilena. Luego de varios meses de especulaciones acerca de su separación, fue ella misma quien confirmó su separación del exfutbolista.

Sí, es verdad que estoy separada. Esto desde octubre o noviembre del año pasado. Habíamos decidido seguir viviendo juntos, pero hace un mes y medio le dije ‘Mauricio, cada uno sigue su camino’”, contó en entrevista con “Hay que decirlo”.

Mi último año de amor fue el año pasado cuidándolo de su enfermedad, acompañándolo. Como ya estaba bien, era hora de que cada uno rehiciera su vida, seamos los papás maravillosos que somos y sigamos nuestro camino”, detalló Gallardo.

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La panelista también fue consultada respecto a la nueva pareja que tendría el ex delantero de la Universidad de Chile, Vivian Leight: “No he hablado con él, pero si lo llega a estar le deseo lo mejor, que sea feliz”.

Pinilla y Gallardo mantuvieron una relación con altos y bajos que se extendió desde 2004, con tres hijos en el medio. Ambos ya se habían separado con anterioridad en 2022, pero decidieron volver a estar juntos. Sin embargo, ahora la ruptura parece definitiva.

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