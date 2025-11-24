Jorge Segovia afronta los rumores sobre la venta de Unión Española / Cristobal Escobar/AgenciaUno

Unión Española vive días más que complicados luego de la derrota del pasado viernes, ante Deportes Limache.

El cuadro hispano se sitúa colista del Campeonato Nacional 2025, a falta de dos fechas para el final y, para peor, no dependen de sí mismos para salvarse.

Esto tomando en cuenta que si Deportes Limache se impone a Unión La Calera este fin de semana, quedará sellado matemáticamente su descenso a la Primera B.

En ese contexto, se ha planteado que Jorge Segovia tiene ya puesta a la venta su participación en la propiedad de Unión Española.

Sin embargo, en conversación con La Tercera, el empresario hispano fue tajante. “Es absolutamente falso”, recalcó, planteando que también tomará acciones legales contra quienes difundieron dicha información.