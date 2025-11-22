En el día después de la derrota ante Deportes Limache, en Unión Española el dolor se mantiene, considerando que son colistas de la tabla a dos fechas del final.

Sin embargo, en el elenco hispano no están para nada conformes con el árbitro Diego Flores, sobre todo por la expulsión de Bianneider Tamayo.

“El primer tiempo jugamos muy bien, pero nuevamente no supimos marcar las oportunidades que tuvimos. En el segundo tiempo vinieron todos los cabros, en una expulsión el VAR sí avisó y en otra no. Si tu no expulsar por un codazo como el que hubo, después no puedes expulsar por violencia innecesaria (...) Vamos a apelar a la roja de Tamayo, esperamos que nos vaya bien”, recalcó, en diálogo con ADN Deportes, el gerente general de Unión Española, Sabino Aguad.

“Hubo mano en la jugada nuestra, previa a la expulsión y todo, tampoco llamó el VAR. Después Limache puede decir que hubo penal de Tamayo, pero fue posterior a que no cobraron el primer penal”, recalcó, apuntando a falta de tecnología.

“Hay una diferencia en partidos de alta convocatoria, donde hay 20 cámaras. Ayer faltó una cámara para tener claridad sobre el penal”, cuestionó Sabino Aguad, intentando explicar por qué son colistas.

“En general todo el año hemos jugado bien, pero en la mitad de los partidos no hemos logrado convertir, además de cobros raros y jugadas nuestras en que no hemos estado con pericia”, dijo el directivo de Unión Española, advirtiendo también respecto a los problemas de lesiones.

“Me hago cargo de los refuerzos del segundo semestre, de los seis que trajimos, cuatro son titulares. No hemos tenido un buen año con los jugadores. Nunca tuvimos a todo el plantel, tuvimos muchos meses con ocho o diez lesionados”, cerró Sabino Aguad en ADN Deportes.