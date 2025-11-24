VIDEO. Gonzalo Jara se rinde ante este jugador de Colo Colo: “Si fuera argentino estaría en el Atlético de Madrid”
En Los Tenores, el exseleccionado nacional analizó el triunfo de los albos ante Unión La Calera y no escatimó en elogios para una de las figuras del equipo de Fernando Ortiz.
Este lunes, en Los Tenores, Gonzalo Jara analizó el triunfo de Colo Colo por 4-1 sobre Unión La Calera, válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, y se deshizo en elogios para dos figuras de los albos: Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.
El exseleccionado nacional destacó el funcionamiento del mediocampo del ‘Cacique’, aunque se detuvo en el extremo de 23 años y señaló: “Para mí, el mejor del equipo... y dejo afuera Cepeda. Lo dejo afuera porque si fuera argentino estaría en el Atlético de Madrid hoy en día”.
“Pero lo dejo afuera porque creo que para mí Vicente Pizarro se consolida como un volante confiable, que puede repetir partido a partido algo más allá de la media, y eso para mí tiene un valor mucho más grande", agregó.
En esa línea, el otrora defensa de la U, Colo Colo y La Roja apuntó que “al igual que a Cepeda, a Pizarro le tocó convivir en un Colo Colo que no tenía funcionamiento y que no tuvo durante casi todo el año”.
“Lamentablemente, como todos lo hemos escuchado y varios amigos también me lo dicen, a Colo Colo le faltó campeonato”, complementó.
Finalmente, Gonzalo Jara sostuvo que “yo creo que a Colo Colo le faltó dinero para poder sacar en su momento o indemnizar a Almirón, que era el problema que Colo Colo tenía, así como lo tuvo la selección con Gareca en su momento. Creo que eso es lo que le faltó a Colo Colo".
“Dentro de eso creo que es otro ritmo, otro juego. Creo que se entienden muy bien Méndez, Pizarro y Alarcón. Me gusta también porque cuando Colo Colo tiene la pelota juega 4-3-3, creo que tiene funcionamiento y es lo que Colo Colo no tuvo durante todo el campeonato", sentenció.
