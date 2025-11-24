En la U de Chile no piensan en el récord histórico que les puede quitar Coquimbo Unido: “Estamos pensando en nuestro trabajo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Uno de los pocos jugadores de la U de Chile que se expresó en la zona mixta de El Teniente fue el defensor Nicolás Ramírez.

El zaguero de 28 años volvió a la titularidad en el cuadro azul tras más de un mes y destacó la importancia de haberse impuesto a O’Higgins.

“Fue un triunfo muy trabajado, jugando con uno menos ante un rival que propone, tiene buenas transiciones y un juego ofensivo que lo hizo muy complicado”, recalcó Nicolás Ramírez.

“Todavía estamos en una zona donde la diferencia no era mucho. Si bien era un rival directo, quedan dos partidos todavía, pueden pasar otras cosas”, enfatizó, destacando su retorno a la actividad con el cuadro azul.

“Me ha tocado venir desde afuera y me he sentido capacitado cuando me ha tocado iniciar los partidos. Cuesta después de un tiempo sin ritmo, te da una expectativa distinta, pero me sentí re bien, el equipo tiene un funcionamiento”, dijo Nicolás Ramírez, ya pensando en el choque contra Coquimbo Unido, que llegará al Nacional aun celebrando su título.

“Lo vamos a tomar con la misma seriedad que venimos haciéndolo. Ellos lograron su objetivo, nosotros en busca del nuestro. Vamos a salir a ganarlo”, comentó, bajándole el perfil al hecho que, de ganar, los “piratas” batirían el récord del “Ballet Azul” con más triunfos seguidos en la historia del fútbol chileno.

“No estamos pensando en que rompan o no una racha, estamos pensando en nuestro trabajo y lo que nos corresponde a nosotros, que es sumar los puntos”, concluyó el zaguero de la U de Chile.