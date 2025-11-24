;

Revelan drástica decisión que tomó Jorge Segovia ante posible descenso de Unión Española

A dos fechas del final del campeonato, el elenco “hispano” necesita un milagro para salvar la categoría.

Daniel Ramírez

Jorge Segovia

Jorge Segovia

Unión Española quedó al borde del descenso tras perder ante Deportes Limache por la jornada 28 del Campeonato Nacional.

A dos fechas del final, el elenco “hispano” necesita un milagro para salvar la categoría: tiene que ganar los dos partidos que le quedan (O’Higgins y Coquimbo) y esperar que Limache e Iquique no sumen más triunfos.

En medio de este complejo momento que vive el cuadro de Independencia, desde el programa Todo Es Cancha lanzaron una importante información sobre la propiedad del club.

Según afirmó el periodista Marcelo Muñoz, Jorge Segovia decidió poner en venta a Unión Española ante el posible descenso del equipo a la Primera B.

“Unión Española hoy está a la venta. La familia Segovia se abre a la venta. Hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son atractivas”, señaló Muñoz en el medio ante citado.

Los “hispanos” recibirán a O’Higgins en el Santa Laura por la fecha 29, y en la última jornada del torneo visitarán a Coquimbo Unido.

