Con el apoyo de su familia a Kast sobre la mesa: el día que Sebastián Piñera advirtió que el republicano “no era el camino para Chile”

En diciembre de 2018, cuando ejercía su segundo mandato, el fallecido expresidente Sebastián Piñera marcó una clara distancia con el proyecto político de José Antonio Kast, afirmando públicamente que su propuesta no representaba el rumbo adecuado para el país.

“José Antonio Kast sacó una votación cercana al 8 por ciento, pero yo creo que ése no es el camino para Chile”, señaló en una entrevista con el programa Ahora Noticias de Mega, subrayando además su coincidencia con los dichos previos de su esposa, Cecilia Morel.

Días antes, Morel había expresado a La Tercera su preocupación por el crecimiento del liderazgo de Kast: “Siento que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose”. Piñera reforzó esa postura diciendo: “Una vez más estoy de acuerdo con mi mujer”.

Cambio desde la familia Piñera Morel

Sin embargo, el escenario político actual muestra un giro significativo. Este lunes, la familia Piñera Morel —incluida Cecilia y sus hijos— entregó formalmente su apoyo al abanderado republicano.

Durante la reunión, Morel reconoció que el contexto ha cambiado: “Han pasado siete años (…) ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile”, afirmó.

En suma, agregó que pese a las diferencias con Kast, “la columna vertebral es lo importante. Y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para el futuro”.