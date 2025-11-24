;

Con el apoyo de su familia a Kast sobre la mesa: el día que Sebastián Piñera advirtió que el republicano “no era el camino para Chile”

Las declaraciones del exmandatario en 2018 vuelven a escena tras la reunión en que su círculo cercano manifestó respaldo al candidato de derecha de cara a la segunda vuelta.

Martín Neut

Sebastián Piñera - José Antonio Kast

Sebastián Piñera - José Antonio Kast / LEONARDO RUBILAR

En diciembre de 2018, cuando ejercía su segundo mandato, el fallecido expresidente Sebastián Piñera marcó una clara distancia con el proyecto político de José Antonio Kast, afirmando públicamente que su propuesta no representaba el rumbo adecuado para el país.

“José Antonio Kast sacó una votación cercana al 8 por ciento, pero yo creo que ése no es el camino para Chile”, señaló en una entrevista con el programa Ahora Noticias de Mega, subrayando además su coincidencia con los dichos previos de su esposa, Cecilia Morel.

Revisa también:

ADN

Días antes, Morel había expresado a La Tercera su preocupación por el crecimiento del liderazgo de Kast: “Siento que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose”. Piñera reforzó esa postura diciendo: “Una vez más estoy de acuerdo con mi mujer”.

Cambio desde la familia Piñera Morel

Sin embargo, el escenario político actual muestra un giro significativo. Este lunes, la familia Piñera Morel —incluida Cecilia y sus hijos— entregó formalmente su apoyo al abanderado republicano.

Durante la reunión, Morel reconoció que el contexto ha cambiado: “Han pasado siete años (…) ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile”, afirmó.

En suma, agregó que pese a las diferencias con Kast, “la columna vertebral es lo importante. Y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para el futuro”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad