La familia Piñera Morel decidió formalizar su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ya inició su despliegue territorial de cara al balotaje frente a Jeannette Jara.

El encuentro se concretó la tarde del lunes en la casa familiar, donde participaron Cecilia Morel y sus hijos, junto a Kast y María Pía Adriasola. La reunión, según comentaron, buscó revisar el escenario político y conversar sobre prioridades programáticas y experiencias previas de campaña.

Magdalena Piñera Morel aseguró que el respaldo se da desde una mirada valórica y programática. “No tenemos ninguna duda (…) estamos súper claros y convencidos, ya que el adversario político es una candidata del Partido Comunista”, señaló, afirmando que “hoy día estamos por convicción apoyando a José Antonio Kast”.

“Han pasado siete años”

Cecilia Morel, por su parte, admitió que las diferencias entre su marido y el abanderado republicano fueron reales, pero que el contexto actual exige nuevas alineaciones: “Han pasado siete años (…) ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile”, dijo, agregando que “la columna vertebral es lo importante, y aquí se está jugando el modelo que queremos para el futuro”.

Kast valoró el gesto del núcleo familiar del expresidente, destacando que pese a tensiones previas siempre hubo disposición a colaborar.

“Podemos haber tenido diferencias”, reconoció, pero afirmó que “trabajé incansablemente para que Sebastián Piñera fuera presidente”. También agradeció “la acogida” y la disposición a contribuir en esta nueva etapa de campaña.