VIDEO. Familia Piñera Morel oficializa su respaldo a José Antonio Kast: “Se está jugando el modelo que queremos para el futuro”
En una reunión privada, Cecilia Morel y sus hijos reafirmaron su alineación con el abanderado republicano.
La familia Piñera Morel decidió formalizar su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ya inició su despliegue territorial de cara al balotaje frente a Jeannette Jara.
El encuentro se concretó la tarde del lunes en la casa familiar, donde participaron Cecilia Morel y sus hijos, junto a Kast y María Pía Adriasola. La reunión, según comentaron, buscó revisar el escenario político y conversar sobre prioridades programáticas y experiencias previas de campaña.
Magdalena Piñera Morel aseguró que el respaldo se da desde una mirada valórica y programática. “No tenemos ninguna duda (…) estamos súper claros y convencidos, ya que el adversario político es una candidata del Partido Comunista”, señaló, afirmando que “hoy día estamos por convicción apoyando a José Antonio Kast”.
“Han pasado siete años”
Cecilia Morel, por su parte, admitió que las diferencias entre su marido y el abanderado republicano fueron reales, pero que el contexto actual exige nuevas alineaciones: “Han pasado siete años (…) ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile”, dijo, agregando que “la columna vertebral es lo importante, y aquí se está jugando el modelo que queremos para el futuro”.
Kast valoró el gesto del núcleo familiar del expresidente, destacando que pese a tensiones previas siempre hubo disposición a colaborar.
“Podemos haber tenido diferencias”, reconoció, pero afirmó que “trabajé incansablemente para que Sebastián Piñera fuera presidente”. También agradeció “la acogida” y la disposición a contribuir en esta nueva etapa de campaña.
