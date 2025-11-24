;

VIDEO. Iba por el paso de cebra: impactantes imágenes muestran a joven salir proyectada tras atropello en Talcahuano

El registro reabre críticas por la falta de control en la zona, mientras vecinos exigen medidas urgentes para reducir riesgos y mejorar la seguridad vial.

Martín Neut

Atropello a peatón en Talcahuano

Un grave atropello registrado en Talcahuano generó indignación entre vecinos luego de que una joven fuera arrollada mientras cruzaba por un paso de cebra en avenida Manuel Montt, región BioBío.

El incidente quedó grabado en un video difundido en redes sociales, donde se ve cómo el conductor acelera sin respetar la señalización y termina impactando a la peatona, quien salió proyectada varios metros antes de caer sobre el pavimento.

Pese a la violencia del golpe, la víctima logró ponerse de pie casi de inmediato y, según se aprecia en el registro, intentó encarar al conductor.

“Queremos soluciones para hoy”

Desde la población Santa Clara, dirigentes aseguraron que este tipo de situaciones no es aislada y que han pedido reiteradamente medidas de mitigación.

Uno de ellos señaló a través de un video que “lo que hemos solicitado son reductores de velocidad, marcación de los pasos de cebra y más control, porque los vehículos pasan a alta velocidad y no respetan el reglamento”.

Agregó que ya han oficiado a la municipalidad, pero sin resultados concretos: “Dicen que sí, pero queremos soluciones para hoy”. El registro volvió a encender el debate sobre la responsabilidad vial y la necesidad de mejorar la seguridad en puntos críticos de la comuna.

