Expertos proyectan que inflación en Chile seguirá al alza: advierten efectos desiguales para familias de menos recursos / Andrzej Rostek

La inflación continúa golpeando el bolsillo de los chilenos y las proyecciones económicas anticipan que el costo de la vida podría seguir aumentando durante las próximas semanas.

El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 1,3% en abril, marcando su nivel más alto en casi cuatro años y generando nuevas presiones sobre gastos cotidianos y servicios reajustados en UF.

El incremento en los combustibles y el encarecimiento de productos básicos han sido algunos de los factores que explican este escenario, que además podría traducirse en un aumento superior a los $500 en el valor de la Unidad de Fomento (UF).

Desde el Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera, el coordinador Patricio Ramírez advirtió que las alzas no solo se reflejan en productos específicos, sino que ya están impactando directamente el presupuesto familiar.

El economista explicó que “va acumulando y va sumando nuevas alzas que, en conjunto a las que ya hemos tenido en los meses anteriores, los años anteriores, hacen que hoy día el costo de una canasta familiar, el costo de vida en general es bastante más alto”.

Dividendos, créditos y colegiaturas: el efecto de la UF preocupa a las familias

Uno de los puntos que más inquieta a los especialistas es el efecto indirecto que tendrá la inflación sobre pagos reajustados en UF, como dividendos hipotecarios, tarjetas de crédito, arriendos y colegiaturas.

En ese contexto, Ramírez enfatizó que el impacto económico no afecta a todos por igual. “También sabemos que afecta de manera desigual a las personas”, sostuvo, apuntando especialmente a las familias de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentación y servicios básicos.

Los expertos advierten que, si la inflación continúa mostrando cifras elevadas, durante el próximo mes podrían aumentar diversos compromisos financieros asociados a la UF, encareciendo aún más el costo de vida en el país.

El escenario económico también genera preocupación respecto del consumo y la capacidad de endeudamiento de los hogares, en medio de una ciudadanía que sigue enfrentando altos precios en productos esenciales y combustibles.