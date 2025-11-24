ADN Hoy. Vocera de Kast y críticas por ausencia del candidato presidencial a debates: “Se está haciendo un escándalo excesivo”
En diálogo con ADN Hoy, Mara Sedini sostuvo que las criticas “son simplemente una desesperación por parte del comando de la candidata Jeannette Jara”.
La vocera del comando de José Antonio Kast, Mara Sedini, abordó en conversación con ADN Hoy la ausencia del candidato presidencial del Partido Republicano a los debates presidenciales organizados por los medios de comunicación.
En detalle, la comunicadora aclaró que en segunda vuelta presidencial, “los únicos debates que estaban organizados era Archi y Anatel. Esos debates, José Antonio Kast los tiene muy confirmado, va a asistir”.
“Dicho eso, hay una agenda enorme en regiones con los equipos programáticos, y no vamos a faltar a los compromisos ya adquiridos (...). Se va a tratar de participar de lo más posible”, añadió.
“Escándalo excesivo”
En ese sentido, Mara Sedini sostuvo que “se está haciendo un poco un escándalo excesivo sobre esta situación, porque realmente la agenda ya está tomada y no porque aparezcan miles de opciones se puede ir a todo”.
Consultada por las acusaciones sobre falta de transparencia que han emitido en contra de José Antonio Kast, respondió: “Esas interpretaciones son simplemente una desesperación por parte del comando de la candidata Jeannette Jara y las personas de izquierda”.
“Nosotros somos la candidatura que más ha participado en debates en esta campaña. De hecho fue Jannette Jara la que se bajó y se excusó de varios que tenía confirmados”, concluyó.
