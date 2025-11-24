;

Minsal destaca reducción histórica de tiempos de espera y salida masiva de listas No GES: 2 millones de personas han salido en 2025

La autoridad sanitaria informó avances sostenidos en atenciones, con mejoras en cirugías, consultas y un cumplimiento GES superior al 97% durante el año.

Martín Neut

Ministerio de Salud entrega informe trimestral de la Glosa Nº6

Ministerio de Salud entrega informe trimestral de la Glosa Nº6

En pleno debate por el Presupuesto 2026, el Ministerio de Salud entregó este lunes el informe trimestral de la Glosa Nº6, donde reportó avances significativos en la reducción de listas de espera y en los tiempos de atención del sistema público.

La ministra Ximena Aguilera y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, encabezaron la presentación, destacando que las medianas de espera para cirugías y consultas de especialidad alcanzaron sus mejores niveles en una década.

264 días en intervenciones y 242 días en consultas, ambos registros los más bajos desde 2016.

Revisa también:

ADN

Aguilera atribuyó esta mejora a un trabajo sostenido durante 2025. “Ha habido un trabajo sistemático en tres grandes ejes: aumentar la resolutividad de la atención primaria, mejorar la productividad hospitalaria y fortalecer la transparencia en los datos”, señaló.

El informe también detalló que más de 2 millones de personas han salido este año de las listas No GES, con 768 mil egresos solo en el tercer trimestre. Según Martorell, esto refleja un incremento importante en el desempeño de la red. “Esta cifra representa un aumento del 35% en productividad respecto del primer trimestre”, afirmó.

“La mayor expansión histórica para los Servicios de Salud”

En cuanto a las garantías GES, el Minsal informó un 97,3% de cumplimiento entre enero y septiembre y cerca de 80 mil garantías retrasadas, seis mil menos que en el mismo periodo del año anterior. Las patologías oftalmológicas siguen concentrando la mayor parte de los atrasos.

El subsecretario agregó que la reducción de tiempos es generalizada. El 61% de las cirugías y el 64,6% de las consultas esperan menos de un año, y el tramo más crítico —pacientes con más de tres años esperando— cayó 8,8%.

Trabajaremos hasta el último día fortaleciendo la red para que cada persona reciba la atención que necesita en el tiempo que merece”, cerró Martorell.

Aguilera advirtió que sostener estos avances depende directamente de la aprobación del Presupuesto 2026, cuya discusión sigue trabada en el Congreso. “El proyecto presentado por el Ejecutivo tiene la mayor expansión histórica para los Servicios de Salud”, dijo, subrayando que la continuidad de programas clave está en riesgo sin ese financiamiento.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad