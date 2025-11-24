Minsal destaca reducción histórica de tiempos de espera y salida masiva de listas No GES: 2 millones de personas han salido en 2025

En pleno debate por el Presupuesto 2026, el Ministerio de Salud entregó este lunes el informe trimestral de la Glosa Nº6, donde reportó avances significativos en la reducción de listas de espera y en los tiempos de atención del sistema público.

La ministra Ximena Aguilera y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, encabezaron la presentación, destacando que las medianas de espera para cirugías y consultas de especialidad alcanzaron sus mejores niveles en una década.

264 días en intervenciones y 242 días en consultas, ambos registros los más bajos desde 2016.

Aguilera atribuyó esta mejora a un trabajo sostenido durante 2025. “Ha habido un trabajo sistemático en tres grandes ejes: aumentar la resolutividad de la atención primaria, mejorar la productividad hospitalaria y fortalecer la transparencia en los datos”, señaló.

El informe también detalló que más de 2 millones de personas han salido este año de las listas No GES, con 768 mil egresos solo en el tercer trimestre. Según Martorell, esto refleja un incremento importante en el desempeño de la red. “Esta cifra representa un aumento del 35% en productividad respecto del primer trimestre”, afirmó.

“La mayor expansión histórica para los Servicios de Salud”

En cuanto a las garantías GES, el Minsal informó un 97,3% de cumplimiento entre enero y septiembre y cerca de 80 mil garantías retrasadas, seis mil menos que en el mismo periodo del año anterior. Las patologías oftalmológicas siguen concentrando la mayor parte de los atrasos.

El subsecretario agregó que la reducción de tiempos es generalizada. El 61% de las cirugías y el 64,6% de las consultas esperan menos de un año, y el tramo más crítico —pacientes con más de tres años esperando— cayó 8,8%.

“Trabajaremos hasta el último día fortaleciendo la red para que cada persona reciba la atención que necesita en el tiempo que merece”, cerró Martorell.

Aguilera advirtió que sostener estos avances depende directamente de la aprobación del Presupuesto 2026, cuya discusión sigue trabada en el Congreso. “El proyecto presentado por el Ejecutivo tiene la mayor expansión histórica para los Servicios de Salud”, dijo, subrayando que la continuidad de programas clave está en riesgo sin ese financiamiento.