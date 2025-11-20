Se zanja otro lío en la B: esto resolvió la Instancia de Apelación sobre la licencia de clubes de San Marcos de Arica

Los líos que atormentaban el cierre de la Primera B 2025 poco a poco se van resolviendo. Hace algunos días, el Tribunal de Disciplina de la ANFP revocó el castigo impuesto a Santiago Morning por el “caso Esteban Paredes”, que había postergado la disputa de la Liguilla de Ascenso.

Sin embargo, aún existía un problema por solucionar en la categoría de plata del fútbol chileno y que afectaba directamente a uno de los clubes que lucha por el segundo boleto a la Primera División. Se trata del caso de San Marcos de Arica.

El cuadro nortino no había sido autorizado para competir en la temporada 2026 luego que el Órgano de Primera Instancia (OPI) de la ANFP le rechazara la licencia de clubes por no presentar los estados financieros de la institución ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Al tratarse de una primera instancia, San Marcos tuvo cinco días para apelar a la resolución, la cual resultó exitosa. Esto porque la Instancia de Apelación revirtió el fallo que había condenado a los “Bravos del Morro” y le devolvió la licencia de clubes de cara al 2026.

“Han sido subsanadas en tiempo y forma las observaciones realizadas por la OPI, en conformidad con el procedimiento correspondiente”, consigna la resolución. Y agrega: “Se otorga la licencia de clubes para el año 2026 al Club Deportivo San Marcos de Arica SADP, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, debiendo renovarse anualmente con la nueva información y requisitos solicitados, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento ya mencionado”.

De esta manera, San Marcos recibió una gran noticia en plena disputa de la Liguilla de Ascenso, donde venció en la ida de los cuartos de final a Rangers de Talca por 2-0 y ahora buscará cerrar la llave durante este domingo en Arica.