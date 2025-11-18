;

VIDEO. San Marcos aprovecha el hombre de más y saca una importante ventaja sobre Rangers en la Liguilla de Ascenso

La expulsión de Matías Sandoval condicionó el resto del encuentro para los aurinegros, que no pudieron aprovechar la localía.

En un partido que estuvo marcado por las complicaciones en la transmisión de TNT Sports, San Marcos de Arica dio el primer golpe ante Rangers de Talca en la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

En el Estadio Bicentenario Iván Azócar, el aurinegro no pudo hacerse fuerte de local y cayó por la cuenta mínima ante los nortinos, que contaron con un jugador más durante casi todo el encuentro debido a la expulsión de Matías Sandoval en los talquinos.

El único gol del encuentro fue obra de Javier Rivera (45+2′), quien remató desde afuera del área y, tras un desvío en un defensor, el balón se coló lentamente en el arco de José Gamonal, que poco pudo hacer.

De ahí en más, los dirigidos por Erwin Durán, con más ganas que fútbol, intentaron encontrar el empate, pero la defensa celeste estuvo notable para contener los ataques.

El 2-0 definitivo llegó cuando ya se jugaban los descuentos del encuentro y el encargado de estirar las cifras fue Diego Plaza (90+4′), con furioso remate de primera en la medialuna del área.

Rangers y San Marcos jugarán la revancha en el Estadio Carlos Dittborn el próximo domingo 23 de noviembre.

