¿Por qué se juega tan tarde? La razón del horario del partido entre Colo Colo y Unión La Calera de este domingo

Los albos enfrentarán a los cementeros en un horario poco habitual.

Colo Colo recibirá a Unión La Calera en un duelo clave por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El “Cacique” marcha en el octavo lugar de la tabla y está obligado a ganar si quiere seguir en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

El partido se jugará este domingo en el Estadio Monumental, aunque en un horario poco habitual para los albos, sobre todo en aquel día de la semana: el balón comenzará a rodar desde las 20:30 horas.

Hasta ahora, se desconocían los motivos del inusual horario del encuentro en Macul. Sin embargo, La Tercera dio a conocer las razones detrás de esta decisión.

Según explicaron desde la ANFP, la programación radica en el denominado ‘horario de verano’, que para el fútbol comienzó regir desde el pasado 15 de noviembre.

“Desde esa fecha, por un acuerdo con el Sifup, que busca cuidar a los futbolistas de los efectos de la radiación y de las altas temperaturas, solo se pueden disputar partidos antes de las 18 horas en las localidades costeras siempre que los estadios cuenten con canchas de pasto natural", consignó el citado medio.

Otro factor que influyó en la programación fue el partido que disputarán O’Higgins y Universidad de Chile, este mismo domingo desde las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

El duelo entre rancagüinos y azules también será transmitido por TNT Sports, lo que terminó condicionando el horario del compromiso entre Colo Colo y Unión La Calera.

