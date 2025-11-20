Este jueves 20 de noviembre, Eduardo Vargas está de cumpleaños. Uno de los goleadores históricos de la Selección Chilena es festejado por su actual club, Audax Italiano, pero también por el “club de sus amores”, la Universidad de Chile.

Identificado con los universitarios, ‘turboman’ tuvo la opción de volver a vestir de azul este 2025, pero sorpresivamente, terminó fichando a mediados de año en el cuadro ‘itálico’, que le abrió las puertas de par en par para volver al fútbol chileno.

Decisión de Vargas, que fue tomada como una “traición” por parte de los hinchas del ‘Romántico Viajero’, mientras que otros culparon a la dirigencia de Azul Azul de no hacer esfuerzos para repatriar al protagonista de la obtención de la Copa Sudamericana 2011.

Es por ello que el saludo de los azules al delantero abrió un debate que se viene arrastrando hace meses: ¿Debe volver Eduardo Vargas a la Universidad de Chile? La respuesta de los azules está completamente dividida.

Mientras algunos recuerdan la “traición” del ariete, otros le piden que “vuelva pronto a casa”, para reencontrarse con sus ex compañeros de equipo y selección, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

¿Qué dice Vargas?, el delantero optó por la cautela y solo respondió con emojis de corazón al saludo azul en las redes sociales.

Revisa los comentarios de los hinchas