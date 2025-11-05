Terremoto en la Primera B: deniegan licencia de clubes a San Marcos de Arica y podría perder su lugar en el profesionalismo

La Primera B sigue con tremendos líos en secretaría y, esta vez, el afectado es uno de los clubes clasificados a la Liguilla para definir al segundo ascendido a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Según información de ADN Deportes, el Órgano de Primera Instancia de la Gerencia de Concesión de Licencias de la ANFP denegó la licencia de clubes a San Marcos de Arica para el año 2026.

Los motivos de esta sanción, según el propio fallo al que tuvo acceso este medio, se deben a que el club no presentó los estados financieros de la institución ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Al tratarse de una primera instancia, el club nortino tiene la posibilidad de apelar a esta resolución, pero de confirmarse el castigo, los ariqueños se verían obligados a descender a la Segunda División Profesional, tal como le ocurrió a Barnechea en 2024.

La situación se vuelve crítica al considerar que San Marcos se clasificó a los playoffs de la Primera B, por lo que incluso tienen la posibilidad de ascender a la Primera División. No obstante, sin licencia, todo aquello se truncaría.