;

Terremoto en la Primera B: deniegan licencia de clubes a San Marcos de Arica y podría perder su lugar en el profesionalismo

A solo días de iniciar su camino en la Liguilla de Ascenso, el cuadro nortino recibió la peor noticia posible.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

FOTO:FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

FOTO:FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO / FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

La Primera B sigue con tremendos líos en secretaría y, esta vez, el afectado es uno de los clubes clasificados a la Liguilla para definir al segundo ascendido a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Según información de ADN Deportes, el Órgano de Primera Instancia de la Gerencia de Concesión de Licencias de la ANFP denegó la licencia de clubes a San Marcos de Arica para el año 2026.

Los motivos de esta sanción, según el propio fallo al que tuvo acceso este medio, se deben a que el club no presentó los estados financieros de la institución ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Revisa también:

ADN

Al tratarse de una primera instancia, el club nortino tiene la posibilidad de apelar a esta resolución, pero de confirmarse el castigo, los ariqueños se verían obligados a descender a la Segunda División Profesional, tal como le ocurrió a Barnechea en 2024.

La situación se vuelve crítica al considerar que San Marcos se clasificó a los playoffs de la Primera B, por lo que incluso tienen la posibilidad de ascender a la Primera División. No obstante, sin licencia, todo aquello se truncaría.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad