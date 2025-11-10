Tribunal de Disciplina revoca castigo a Santiago Morning y se esclarece el panorama en la Liguilla de Ascenso

Este lunes, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina entregó el dictamen sobre la apelación de Santiago Morning por los partidos que se le habían dado por perdidos 3-0 ante Magallanes y Cobreloa debido a la polémica con Esteban Paredes.

El veredicto final revocó el castigo contra los “Microbuseros”, al determinarse que el director deportivo (Paredes), no ejerció funciones de entrenador mientras estuvo presente en la banca en ambos compromisos.

Si bien esto no cambia la situación del “Chago”, que igualmente descenderá a la Segunda División Profesional con 29 puntos, a uno de San Felipe, sí genera una modificación en uno de los cruces de la Liguilla de Ascenso.

Con el 3-0 concedido en la Primera Sala a Cobreloa, los “loínos” alcanzaban la segunda posición con 53 puntos, clasificando directamente a la semifinal de los playoffs y dejando a Deportes Copiapó enfrentarse con Santiago Wanderers en la primera ronda.

Sin embargo, con la revocación de la sanción, ahora serán los “Zorros del Desierto” quienes se medirán ante los “Caturros”, mientras que los copiapinos suben al segundo puesto de la tabla.

Así quedaron las llaves de la Liguilla de Ascenso

IDA

Martes 18 de noviembre

18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta | Ester Roa Rebolledo

| 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Iván Azócar

Sin programación

Santiago Wanderers vs. Cobreloa

VUELTA

Domingo 23 de noviembre

12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán

| 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn

Sin programación