;

Tribunal de Disciplina revoca castigo a Santiago Morning y se esclarece el panorama en la Liguilla de Ascenso

Pese a que al “Chago” no le restarán los puntos, igualmente no le alcanzará para evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Javier Catalán

@Cobreloa_SADP

@Cobreloa_SADP

Este lunes, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina entregó el dictamen sobre la apelación de Santiago Morning por los partidos que se le habían dado por perdidos 3-0 ante Magallanes y Cobreloa debido a la polémica con Esteban Paredes.

El veredicto final revocó el castigo contra los “Microbuseros”, al determinarse que el director deportivo (Paredes), no ejerció funciones de entrenador mientras estuvo presente en la banca en ambos compromisos.

Si bien esto no cambia la situación del “Chago”, que igualmente descenderá a la Segunda División Profesional con 29 puntos, a uno de San Felipe, sí genera una modificación en uno de los cruces de la Liguilla de Ascenso.

Revisa también:

ADN

Con el 3-0 concedido en la Primera Sala a Cobreloa, los “loínos” alcanzaban la segunda posición con 53 puntos, clasificando directamente a la semifinal de los playoffs y dejando a Deportes Copiapó enfrentarse con Santiago Wanderers en la primera ronda.

Sin embargo, con la revocación de la sanción, ahora serán los “Zorros del Desierto” quienes se medirán ante los “Caturros”, mientras que los copiapinos suben al segundo puesto de la tabla.

Así quedaron las llaves de la Liguilla de Ascenso

IDA

Martes 18 de noviembre

  • 18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta Ester Roa Rebolledo
  • 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica Bicentenario Iván Azócar

Sin programación

  • Santiago Wanderers vs. Cobreloa

VUELTA

Domingo 23 de noviembre

  • 12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán
  • 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn

Sin programación

  • Cobreloa vs. Santiago Wanderers

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad