Todas las llaves abiertas: ¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso?

Santiago Wanderers y Cobreloa cerraron los choques de ida con un entretenido empate 2-2.

Javier Catalán

FOTO:MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

FOTO:MAURICIO TORO/AGENCIA UNO / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Este miércoles llegaron a su fin los partidos de ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, y todas las llaves quedaron abiertas para los duelos de vuelta.

En el primer choque, Deportes Concepción venció 2-1 a Deportes Antofagasta en el Ester Roa Rebolledo, con un doblete del experimentado Joaquín Larrivey. Sin embargo, pese a tener ocasiones para aumentar el marcador, los lilas viajarán al norte con una ventaja mínima para la revancha.

En el segundo turno del martes, Rangers no sacó provecho de su localía y cayó 2-0 ante San Marcos de Arica, por lo que los dirigidos por Erwin Durán tendrán la difícil misión de remontar dos tantos de desventaja cuando visiten el Estadio Carlos Dittborn.

Por último, en un partido lleno de emociones, Santiago Wanderers y Cobreloa igualaron 2-2 en Valparaíso, y se espera que la revancha en Calama vuelva a ofrecer otro gran encuentro entre dos históricos del fútbol chileno.

Por su parte, Deportes Copiapó espera en semifinales al ganador de la llave que haya quedado en la posición más baja en la fase regular.

¿Cuándo se juegan las revanchas de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso?

Domingo 23 de noviembre

  • 12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán
  • 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn
  • 18:00 hrs | Cobreloa vs. Santiago Wanderers | Zorros del Desierto

