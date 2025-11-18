;

VIDEOS. Con un incombustible Joaquín Larrivey: Deportes Concepción toma ventaja sobre Deportes Antofagasta por la Liguilla de la B

El ‘Bati’ comandó la remontada del ‘León de Collao’ ante los ‘Pumas’. Juegan la revancha el próximo domingo.

Gonzalo Miranda

Joaquín Larrivey fue la figura de Deportes Concepción ante los 'Pumas'

Necesitó solo cuatro minutos. Joaquín Larrivey sigue acrecentando su leyenda en el fútbol chileno, ahora con la camiseta de Deportes Concepción, escuadra a la que le dio el triunfo ante Deportes Antofagasta por el inicio de la Liguilla de Ascenso 2025.

En el Estadio Ester Roa Rebolledo, el ‘León de Collao’ y los ‘Pumas’ se vieron las caras por el duelo de ida de los 4tos de final del mini torneo, instancia donde el visitante comenzó sorprendiendo.

Andrés Souper (25′) abrió el marcador desde el punto penal, pero la insistencia del local tendría frutos en cuatro minutos gracias al ‘Bati’.

Joaquín Larrivey (34′) apareció con un certero cabezazo para anotar el empate, y cuatro minutos más tarde (38′), provocó un penal en el área de los ‘Pumas’, que él mismo transformó en el definitivo 2-1 en el sur del país.

De esta manera, los ‘Lilas’ visitarán el próximo domingo el Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán buscando meterse en las semifinales del torneo, mientras que los ‘Pumas’ necesitan ganar por diferencia de un gol para, al menos, forzar los penales.

Dicho compromiso será al mediodía del domingo 23 de noviembre.

Los goles de Larrivey

