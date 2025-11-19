Universidad Católica se asegura y blinda a tres promesas para el futuro: uno es la “joya” de la cantera

La Universidad Católica atraviesa un muy buen presente, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional.

La inauguración del Claro Arena ha sido la gran obra del mandato de Juan Tagle como presidente de Cruzados, quien ahora acaba de firmar el primer contrato profesional de tres grandes talentos de sus divisiones inferiores, tal como anunciaron en sus redes sociales.

Vicente Cárcamo (18 años), Nicolás Letelier (20 años) y Jeffrey Sekgota (19 años) fueron los canteranos que ahora tendrán un vínculo con la UC, donde a uno de ellos le tienen una tremenda fe de cara al futuro.

Se trata de Cárcamo, quien pese a debutar recién esta temporada y sumar apenas 63 minutos en tres partidos, viene haciendo mucho ruido desde las categorías menores, siendo considerado la gran “joya” de la cantera precordillerana.

En el caso de Letelier, también registra tres partidos, pero solo 47 minutos totales. En cambio, Sekgota aún no debuta en el profesionalismo.