;

Universidad Católica se asegura y blinda a tres promesas para el futuro: uno es la “joya” de la cantera

Vicente Cárcamo, Nicolás Letelier y Jeffrey Sekgota firmaron su primer contrato profesional con los cruzados.

Javier Catalán

Foto; @vichoo.carcamoo

Foto; @vichoo.carcamoo

La Universidad Católica atraviesa un muy buen presente, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional.

La inauguración del Claro Arena ha sido la gran obra del mandato de Juan Tagle como presidente de Cruzados, quien ahora acaba de firmar el primer contrato profesional de tres grandes talentos de sus divisiones inferiores, tal como anunciaron en sus redes sociales.

Vicente Cárcamo (18 años), Nicolás Letelier (20 años) y Jeffrey Sekgota (19 años) fueron los canteranos que ahora tendrán un vínculo con la UC, donde a uno de ellos le tienen una tremenda fe de cara al futuro.

Revisa también:

ADN

Se trata de Cárcamo, quien pese a debutar recién esta temporada y sumar apenas 63 minutos en tres partidos, viene haciendo mucho ruido desde las categorías menores, siendo considerado la gran “joya” de la cantera precordillerana.

En el caso de Letelier, también registra tres partidos, pero solo 47 minutos totales. En cambio, Sekgota aún no debuta en el profesionalismo.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad