Sorpresa total en la Primera B: Humberto Suazo podría volver a San Luis de Quillota con importante rol

Tras retirarse hace casi un mes del club, “Chupete” tendría todo avanzado para asumir la banca del elenco “Canario”.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

San Luis remeció su actualidad tras terminar la fase regular de la Primera B sin conseguir meterse en la Liguilla de Ascenso y optó por finiquitar a la mayoría de su plantel, además del cuerpo técnico.

Ante esto, el cuadro quillotano tendrá que reformar por completo su equipo, partiendo por encontrar a un nuevo entrenador, aunque, al parecer, ya lo tendrían decidido, y la resolución sorprendería a todos.

Según el medio partidario Soy Canario, la dirigencia de San Luis tiene todo avanzado para que Humberto “Chupete” Suazo se convierta en el nuevo DT del equipo, a menos de un mes de haberse retirado como futbolista de la institución.

La información desde Quillota indica que incluso ya se estaría definiendo al ayudante técnico del exdelantero, donde uno de los nombres que asoma es el de Cristian “El Flaco” Leiva, quien actualmente se desempeña en ese mismo cargo en Colón de Santa Fe.

Además, señalan que es tal la motivación de “Chupete” que aprovechará su viaje a México para mirar jugadores de las divisiones inferiores de Monterrey que podrían ser cedidos para el plantel 2026 de San Luis de Quillota.

