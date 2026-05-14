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AUDIO. Fue tetracampeón con la UC, trabaja en Racing y lanza aviso por figura cruzada: “Está en carpeta”

“Los chicos están en carpeta y eso, a mí, que los vi debutar desde jóvenes, me pone muy contento”, afirmó Luciano Aued.

Javier Catalán

Luciano Aued en Los Tenores de la Tarde

Luciano Aued en Los Tenores de la Tarde

13:05

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El fútbol chileno ha crecido en la exportación de jugadores hacia la Liga Argentina durante los últimos años y, para que aquello se concrete, las recomendaciones de figuras que pasaron por el balompié nacional suelen ser fundamentales.

Ese es el caso de Luciano Aued, volante argentino tetracampeón con Universidad Católica, quien actualmente trabaja en las divisiones inferiores de Racing Club y que reveló, en conversación con Los Tenores de la Tarde, qué futbolistas cruzados están en la carpeta del cuadro de Avellaneda.

“Siempre me han preguntado por los futbolistas chilenos. En su momento, cuando Ignacio Saavedra no sabía si renovaba o no en 2021 o 2022, me preguntaron por él y estaban muy interesados. Creo que no se dio por muy poco; incluso, creo que lo llamó Fernando Gago, que ahora está en la U”, comenzó diciendo sobre los primeros acercamientos de la “Academia” con la UC.

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Sobre movimientos más recientes, comentó: “Me preguntaron por Gonzalo Tapia y por Clemente Montes. Los tienen en carpeta y los siguen. Por eso es tan importante jugar copas internacionales, porque los equipos más grandes de Sudamérica te ven y evalúan tu potencial”.

En el caso de Montes, agregó: “Es un jugador que tiene una potencia tremenda. No hay muchos futbolistas tan veloces y que saquen tanta diferencia desde lo físico. Además, ha empezado a terminar mucho mejor las jugadas, y eso también es importante. Es algo que yo mismo le decía a Tapia en un principio, porque siempre quería ‘arrancarle la cabeza al arquero’ y muchas veces había que colocarla. Después, cuando empezó a hacer goles, se destrabó y se fue enseguida. Creo que con Clemente va a pasar lo mismo”.

“A veces al fútbol chileno se lo mira de reojo o como una liga menor, y no es fácil jugar en Chile. Quizás no tiene la presión o la exigencia del fútbol argentino, pero igualmente es complicado. Muchas veces te terminan midiendo por los torneos internacionales. Pero los chicos están en carpeta y eso, a mí, que los vi debutar desde jóvenes, me pone muy contento”, sentenció Aued.

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