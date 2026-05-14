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La ruta de las láminas del Mundial 2026: conoce los lugares donde podrás conseguir sobres para completar tu colección

La fiebre por el álbum Panini ya comenzó en Chile y miles de fanáticos buscan sobres para completar la colección del Mundial 2026.

Nicolás Lara Córdova

La ruta de las láminas del Mundial 2026: conoce los lugares donde podrás conseguir sobres para completar tu colección

La fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026 ya comenzó a tomarse las calles y miles de fanáticos en Chile iniciaron la búsqueda de sobres para completar la esperada colección de Panini rumbo a la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 48 selecciones participantes y cientos de láminas por reunir, muchos coleccionistas ya comenzaron a recorrer distintos puntos de venta en busca de sobres y cajas para completar su colección.

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Y aunque para algunos encontrar láminas puede parecer una misión complicada, lo cierto es que existen varios lugares donde ya se comercializa el popular álbum.

La ruta de las láminas del Mundial 2026

Uno de los puntos tradicionales para adquirir sobres sigue siendo los kioscos de diarios y revistas, especialmente aquellos ubicados cerca de estaciones de Metro, centros comerciales y zonas de alta circulación peatonal.

Otro de los elementos implementados para ayudar a los coleccionistas fue la implementación de máquinas vendedoras de sobres en el Metro de Santiago, específicamente en las estaciones Los Leones, Tobalaba y Plaza de Maipú, donde se pueden adquirir packs de 5, 10 y 25 sobres.

Para aquellos coleccionistas que prefieren que el producto llegue directamente a su casa, pueden conseguir los sobres del Mundial a través de Mercado Libre en la tienda oficial de Panini que se habilitó en dicha plataforma. Ahí los fanáticos pueden conseguir un pack de 50 sobres por 55 mil pesos.

Por último, también se pueden adquirir láminas y sobres a través de la página oficial de Panini Chile donde la empresa italiana ofrece diferentes packs para completar el álbum de figuritas.

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