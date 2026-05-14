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CADEM. Aprobación del Presidente Kast cae al 40%: comunicaciones y seguridad son las áreas peor evaluadas del gobierno

Con una desaprobación presidencial que sube al 55%, el Ejecutivo enfrenta una compleja semana marcada por la evaluación negativa en empleo y delincuencia.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El más reciente adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem ha encendido las alarmas en La Moneda al revelar un deterioro en la evaluación del Presidente José Antonio Kast y su equipo.

El sondeo, realizado a 1.153 personas de 168 comunas, muestra que la aprobación del Mandatario cayó al 40% (dos puntos menos), mientras que su desaprobación escaló al 55%, situándose peligrosamente cerca de su nivel más alto de rechazo histórico (57%).

Las áreas críticas del Gobierno

Dentro de las 21 dimensiones evaluadas, el manejo de la información es el mayor lastre para el Ejecutivo. El manejo comunicacional registró un 68% de desaprobación, convirtiéndose en la gestión peor evaluada por la ciudadanía.

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En el ámbito de la seguridad, uno de los pilares de la campaña presidencial, las cifras muestran un retroceso significativo:

  • Lucha contra la delincuencia: Alcanza un 61% de rechazo. Su aprobación cayó 6 puntos en el último mes, llegando solo al 31%.
  • Combate al narcotráfico: Registra un 59% de desaprobación, con una caída de 5 puntos en su respaldo respecto a abril (33%).
  • Justicia y Empleo: El funcionamiento de la justicia también anota un 59% de rechazo, mientras que la generación de puestos de trabajo es desaprobada por el 57% de los encuestados.

Relaciones Internacionales: El único respiro

A pesar del balance mayoritariamente negativo, el ámbito de las relaciones internacionales destaca como el único sector con una aprobación del 40%, el nivel más alto registrado en el listado de áreas consultadas. No obstante, ninguna de las 21 gestiones del Gobierno logra superar la barrera del 50% de respaldo, lo que refleja un clima de insatisfacción generalizada frente a la implementación de las políticas públicas actuales.

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