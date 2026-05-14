El más reciente adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem ha encendido las alarmas en La Moneda al revelar un deterioro en la evaluación del Presidente José Antonio Kast y su equipo.

El sondeo, realizado a 1.153 personas de 168 comunas, muestra que la aprobación del Mandatario cayó al 40% (dos puntos menos), mientras que su desaprobación escaló al 55%, situándose peligrosamente cerca de su nivel más alto de rechazo histórico (57%).

Las áreas críticas del Gobierno

Dentro de las 21 dimensiones evaluadas, el manejo de la información es el mayor lastre para el Ejecutivo. El manejo comunicacional registró un 68% de desaprobación, convirtiéndose en la gestión peor evaluada por la ciudadanía.

En el ámbito de la seguridad, uno de los pilares de la campaña presidencial, las cifras muestran un retroceso significativo:

Lucha contra la delincuencia: Alcanza un 61% de rechazo . Su aprobación cayó 6 puntos en el último mes, llegando solo al 31%.

Alcanza un . Su aprobación cayó 6 puntos en el último mes, llegando solo al 31%. Combate al narcotráfico: Registra un 59% de desaprobación , con una caída de 5 puntos en su respaldo respecto a abril (33%).

Registra un , con una caída de 5 puntos en su respaldo respecto a abril (33%). Justicia y Empleo: El funcionamiento de la justicia también anota un 59% de rechazo, mientras que la generación de puestos de trabajo es desaprobada por el 57% de los encuestados.

Relaciones Internacionales: El único respiro

A pesar del balance mayoritariamente negativo, el ámbito de las relaciones internacionales destaca como el único sector con una aprobación del 40%, el nivel más alto registrado en el listado de áreas consultadas. No obstante, ninguna de las 21 gestiones del Gobierno logra superar la barrera del 50% de respaldo, lo que refleja un clima de insatisfacción generalizada frente a la implementación de las políticas públicas actuales.