En el último partido de los cuartos de final ida de la Liguilla de Ascenso, Santiago Wanderers no pudo aprovechar su localía pese a estar hasta en dos ocasiones arriba en el marcador ante Cobreloa.

En el Elías Figueroa Brander, los “Caturros” sufrieron durante gran parte del primer tiempo con el buen manejo de balón de los “Zorros del Desierto”, pero sobre el final consiguieron abrir la cuenta con un gol de Ethan Espinoza (45+1′), quien aprovechó un gran pase de Jorge Luna para definir mano a mano ante el arquero.

😮⚽🇳🇬 LOS CATURROS SE PUSIERON EN VENTAJA



Ethan Espinoza, en el final del primer tiempo, aprovechó un pase preciso del Semi Luna para definir con potencia y poner el 1-0 de Santiago Wanderers ante Cobreloa, en la ida de los cuartos de final por la Liguilla de la… pic.twitter.com/y0e7omjQQJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 20, 2025

Los nortinos consiguieron el empate cuando apenas arrancaba la segunda etapa, cuando, tras una serie de rebotes en el área porteña, el balón le quedó a Álex Valdés (50′), quien se estiró para poner el 1-1.

😯⚽🦊 LOS CALAMEÑOS IGUALAN EL ENCUENTRO



Alex Valdés estaba en el lugar y el momento preciso para empujar el balón y colocar el 1-1 de Cobreloa en su visita a Santiago Wanderers, por la ida de los cuartos de final en la Liguilla de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo… pic.twitter.com/SJfQcuDPrl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 20, 2025

Poco le duró la igualdad a Cobreloa, puesto que los locales volvieron a ponerse en ventaja apenas unos minutos después. En esta ocasión, fue un autogol de Gerardo Navarrete (59′), que se metió con balón y todo dentro de su propio arco tras un saque de esquina.

🤩⚽🇳🇬 LA SUERTE ESTUVO DEL LADO CATURRO



Gerardo Navarrete tuvo el infortunio de encontrarse con el balón tras un tiro de esquina de Santiago Wanderers y empujó el balón contra su propia meta, para el 2-1 de los porteños ante Cobreloa en la ida de cuartos de final por la… pic.twitter.com/PKgA5Z0R5r — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 20, 2025

Lejos de venirse abajo por lo poco que sostuvieron el primer empate, los “Loínos” volvieron a adueñarse de las acciones y consiguieron el definitivo 2-2 con anotación de Agustín Heredia (80′).

🥵⚽🦊 UN PARTIDAZO EN EL PUERTO



Agustín Heredia apareció en el área de Santiago Wanderers y con un cabezazo certero puso el 2-2 de Cobreloa, en la ida de los cuartos de final de la Liguilla por la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/yQiTdFsTpE — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 20, 2025

Cobreloa y Santiago Wanderers definirán quien avanza a las semifinales de la Liguilla de Ascenso cuando se enfrenten en el Estadio Zorros del Desierto el próximo domingo 23 de noviembre.