VIDEOS. Se define en Calama: Santiago Wanderers no supo mantener su ventaja ante Cobreloa por la Liguilla de Ascenso

Los “Caturros” llegaron a estar dos veces adelante en el marcador, pero los nortinos supieron reponerse en ambas ocasiones.

Javier Catalán

FOTO:MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

En el último partido de los cuartos de final ida de la Liguilla de Ascenso, Santiago Wanderers no pudo aprovechar su localía pese a estar hasta en dos ocasiones arriba en el marcador ante Cobreloa.

En el Elías Figueroa Brander, los “Caturros” sufrieron durante gran parte del primer tiempo con el buen manejo de balón de los “Zorros del Desierto”, pero sobre el final consiguieron abrir la cuenta con un gol de Ethan Espinoza (45+1′), quien aprovechó un gran pase de Jorge Luna para definir mano a mano ante el arquero.

Los nortinos consiguieron el empate cuando apenas arrancaba la segunda etapa, cuando, tras una serie de rebotes en el área porteña, el balón le quedó a Álex Valdés (50′), quien se estiró para poner el 1-1.

Poco le duró la igualdad a Cobreloa, puesto que los locales volvieron a ponerse en ventaja apenas unos minutos después. En esta ocasión, fue un autogol de Gerardo Navarrete (59′), que se metió con balón y todo dentro de su propio arco tras un saque de esquina.

Lejos de venirse abajo por lo poco que sostuvieron el primer empate, los “Loínos” volvieron a adueñarse de las acciones y consiguieron el definitivo 2-2 con anotación de Agustín Heredia (80′).

Cobreloa y Santiago Wanderers definirán quien avanza a las semifinales de la Liguilla de Ascenso cuando se enfrenten en el Estadio Zorros del Desierto el próximo domingo 23 de noviembre.

