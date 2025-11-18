El cantante urbano chileno Jere Klein, de 19 años, fue detenido la tarde de este martes en la población Santa Anita de Lo Prado, luego de que Carabineros lo sorprendiera conduciendo un vehículo de alta gama de manera temeraria.

El actuar del conductor motivó un control de identidad que terminó revelando que no portaba licencia de conducir.

Durante la fiscalización, los funcionarios encontraron drogas tanto en sus prendas como en el interior del automóvil, además de $1.900.000 en efectivo, lo que llevó a detenerlo en flagrancia por microtráfico. Se trataba de un procedimiento policial rutinario, según los antecedentes preliminares.

No es la primera vez

No es la primera vez que el artista enfrenta problemas con la justicia. En 2023 fue aprehendido en La Granja por posesión de drogas cuando aún era menor de edad.

Y en septiembre pasado, su domicilio en Colina fue allanado en el marco de una investigación para desarticular una banda ligada al narcotráfico en Cerro Navia y Lo Prado, donde se halló una prensa de droga.

Aunque no quedó detenido entonces, el cantante quedó imputadoen ese caso, que sigue en desarrollo.