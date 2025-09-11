;

Jere Klein recibe dura noticia tras polémica vinculada a drogas: no actuará en escenario clave en Chile

El cantante del género urbano se encuentra actualmente en calidad de imputado.

La Municipalidad de Coquimbo anunció oficialmente que la presentación del cantante del género urbano, Jere Klein, en la Fiesta de la Pampilla 2025 quedó cancelada.

La medida surge luego de que el artista quedara involucrado en una investigación por tráfico de drogas, situación que generó incertidumbre sobre su participación en el evento.

El municipio explicó su determinación mediante un comunicado: “La institución adopta esta decisión en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta el artista, que enfrenta una investigación policial, según han señalado algunos medios de comunicación”.

La declaración también recalcó: “En la actual gestión municipal se promueve el arte y la cultura, en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con gran éxito, por lo que es lamentable tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento”.

La controversia en torno a Jere Klein comenzó tras un allanamiento realizado por Carabineros en su vivienda en la comuna de Colina, dentro de un operativo antidrogas en la Región Metropolitana. En el domicilio, se encontró una prensa dosificadora de droga.

De acuerdo con la información entregada por la policía, la presunta asociación ilícita estaría compuesta principalmente por familiares y amigos del artista, varios de ellos con antecedentes previos por tráfico de drogas.

