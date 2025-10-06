Fiscalía vincula autos de lujo de Jere Klein a puntos de tráfico de droga en Santiago

El cantante urbano Jere Klein, cuyo nombre real es Jeremías Benjamín Tobar Llevul, volvió a quedar bajo la mirada de la justicia tras el operativo antidrogas realizado por la Fiscalía Centro Norte y el OS-7 de Carabineros el pasado 8 de septiembre en 19 domicilios de la región Metropolitana.

Uno de los allanamientos se efectuó en su residencia en Colina, donde se incautaron diversos implementos asociados a la dosificación de drogas.

🚨AHORA | Carabineros allanan casa de Jere Klein en operativo por drogashttps://t.co/e0ViNzPwve — Radio ADN (@adnradiochile) September 8, 2025

De acuerdo con información publicada por T13, en el domicilio del artista se encontraron una balanza digital, una prensa hidráulica y utensilios con restos de una sustancia blanca, que posteriormente fue identificada como cocaína. Todos los elementos fueron levantados como evidencia y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Durante el procedimiento, los investigadores también detectaron vehículos de alta gama que ya eran objeto de seguimiento por parte de la Fiscalía, debido a su presunta utilización en el traslado de drogas hacia distintos sectores de Santiago, indicó el citado medio. Algunos de estos automóviles aparecen frecuentemente en videoclips y publicaciones del propio cantante.

Aunque Jere Klein no se encontraba en el país al momento del operativo —según él mismo informó en sus redes sociales—, los fiscales lo mantienen como sujeto de interés en la investigación. Esto, por sus eventuales vínculos con una organización criminal que opera en comunas como Cerro Navia y La Pintana, conocida como “Los Cucos”.

Es más, el portal indicó que si bien el artista no figura entre los 13 detenidos en la causa, pero la presencia de droga, implementos de dosificación y vehículos asociados al tráfico en su vivienda lo mantienen bajo observación judicial.

Además, uno de sus cercanos, Mauricio Vidal Vargas, presunto líder de “Los Cucos”, está siendo investigado por tráfico de drogas, portonazos y un caso de homicidio ocurrido en Santiago. En su contra pesa una orden de detención emitida el pasado 29 de septiembre.