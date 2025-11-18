;

Metro de Santiago restablece operación completa en Línea 1 tras segunda interrupción del día

La empresa indicó que la red está disponible y que los intervalos tardarán algunos minutos en estabilizarse, por lo que recomendó considerar tiempo adicional.

Martín Neut

Metro de Santiago

Metro de Santiago / Hans Scott

Metro de Santiago informó que, a las 20:09 horas, el servicio de la Línea 1 fue completamente restablecido luego de la falla que afectó su funcionamiento durante la tarde de este martes.

La empresa precisó que todas las estaciones ya se encuentran operativas y que la red volvió a estar disponible en su totalidad.

A través de su cuenta oficial en X, la compañía detalló que la frecuencia podría demorar algunos minutos en normalizarse, por lo que llamó a los usuarios a considerar tiempos adicionales mientras se estabiliza la operación.

Con esta reanudación, Metro confirma que toda la red permanece disponible para los pasajeros.

