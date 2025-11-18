Presidente Boric por turistas muertos en Torres del Paine: “A las familias, sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la tragedia que dejó, hasta el momento, cinco turistas extranjeros fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine.

El Mandatario, a través de X, valoró el despliegue de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y CONAF, afirmando que estas instituciones “han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación”, pese a una fuerte nevada y ráfagas que superaron los 190 km/h.

Boric también dedicó un mensaje a los familiares de las víctimas —dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y un británico—, señalando: “A las familias, amigos y seres queridos (…) envío mis más sentidas condolencias”.

Agregó que cuentan con “toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”.

La emergencia continúa activa, mientras personal especializado mantiene los esfuerzos por asegurar el empadronamiento y la evacuación de quienes permanecen en sectores aislados del parque.