Liguilla de Ascenso de Primera B: cómo se dan los primeros cruces, la configuración de semifinales y cuándo se juega / Agencia Uno

Con el cierre de la fase regular de la Primera B, la Universidad de Concepción se consagró campeón de la categoría de ascenso, pero aún queda acción.

Esto pues esta semana comenzará la disputa de la Liguilla de Ascenso, donde finalmente, tras la apelación exitosa de Santiago Morning, se podrá dar inicio a los primeros encuentros.

Son siete elencos en disputa, donde Deportes Copiapó, al finalizar, segundo, clasificó directo a las semifinales.

A contar de este martes 18 de noviembre se desarrollarán tres llaves de ida y vuelta, donde los emparejamientos se definieron entre los mejores y peores ubicados de la fase regular de la Primera B.

Fue así como Cobreloa (tercero) desafiará a Santiago Wanderers (octavo), San Marcos de Arica (cuarto) a Rangers (séptimo) y Deportes Antofagasta (quinto) a Deportes Concepción (sexto), con los mejores ubicados teniendo la ventaja de cerrar la llave como locales.

Los tres conjuntos que avancen a semifinales se ordenarán nuevamente en cruces, dependiendo de su posición en la fase regular. Allí, Deportes Copiapó se medirá con el clasificado con peor ubicación, con los nortinos teniendo la ventaja de localía tanto en la ronda de los cuatro mejores como en una eventual final.

La programación de la Liguilla de Ascenso en la Primera B

Ida

Martes 18 de noviembre

18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta | Ester Roa Rebolledo

| 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Iván Azócar

Miércoles 19 de noviembre

20:00 hrs | Santiago Wanderers vs. Cobreloa | Elías Figueroa Brander

Vuelta

Domingo 23 de noviembre