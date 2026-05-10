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Irán endurece control sobre el estrecho de Ormuz y amenaza a países aliados de EE.UU.

Teherán aseguró que ejercerá un control “estratégico” sobre el estrecho de Ormuz y advirtió consecuencias para los países que apoyen las sanciones impulsadas por Estados Unidos.

Juan Castillo

Getty Images

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La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Irán anunciara la implementación de un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio energético mundial.

A través de declaraciones difundidas por la agencia estatal IRNA, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que los países que respalden las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra la República Islámica podrían enfrentar restricciones o dificultades para cruzar esta estratégica vía marítima.

El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, aseguró que “los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz”.

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La autoridad militar añadió además que Teherán ejerce actualmente un control “fundamental y estratégico” sobre la zona. En esa línea, sostuvo que “hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”.

El estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta, ya que por sus aguas circula cerca del 20% del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas natural y materias primas clave para la economía global.

Según las autoridades iraníes, el endurecimiento del control marítimo se produce en medio del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero entre Irán, Estados Unidos e Israel. Desde entonces, el tránsito comercial en la zona se mantiene limitado tanto por las sanciones estadounidenses como por las restricciones impuestas desde Teherán.

Akraminia afirmó que hasta ahora Irán no había utilizado plenamente su posición estratégica en Ormuz, permitiendo el tránsito de aliados y adversarios. Sin embargo, aseguró que el escenario cambió tras el conflicto regional y las nuevas sanciones anunciadas por Washington el pasado 1 de mayo.

El gobierno estadounidense, por su parte, ya había advertido posibles represalias contra embarcaciones que paguen a autoridades iraníes para obtener autorización de paso por el estrecho.

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