ANFP confirma horarios para la llave entre Santiago Wanderers y Cobreloa por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso
El enfrentamiento entre “loínos” y “caturros” fue el último cruce en programarse.
Con la revocación del castigo a Santiago Morning por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, en el caso de Esteban Paredes por los partidos ante Cobreloa y Magallanes, finalmente se dio por concluida la fase regular de la Primera B y quedaron confirmadas las llaves de la Liguilla de Ascenso.
El último cruce que restaba por definirse era el del rival de Santiago Wanderers, que, con la primera sanción, debía enfrentar a Deportes Copiapó. Sin embargo, tras la resolución final, será Cobreloa quien ocupe el tercer lugar de la tabla y se mida ante los “caturros”.
Revisa también:
Tras esta oficialización, la ANFP no tardó en programar el compromiso, cuya ida se jugará el miércoles 19 de noviembre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a las 20:00 horas.
La vuelta se disputará el domingo 23 de noviembre en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, a las 18:00 horas, y marcará el cierre de la ronda de cuartos de final.
La programación de la Liguilla de Ascenso en la Primera B
Ida
Martes 18 de noviembre
- 18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta | Ester Roa Rebolledo
- 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Iván Azócar
Miércoles 19 de noviembre
- 20:00 hrs | Santiago Wanderers vs. Cobreloa | Elías Figueroa Brander
Vuelta
Domingo 23 de noviembre
- 12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán
- 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn
- 18:00 hrs | Cobreloa vs. Santiago Wanderers | Zorros del Desierto
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.