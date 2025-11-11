;

ANFP confirma horarios para la llave entre Santiago Wanderers y Cobreloa por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso

El enfrentamiento entre “loínos” y “caturros” fue el último cruce en programarse.

Javier Catalán

FOTO: ALEJANDRO LEIVA VARELA/ UNO NOTICIAS

Con la revocación del castigo a Santiago Morning por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, en el caso de Esteban Paredes por los partidos ante Cobreloa y Magallanes, finalmente se dio por concluida la fase regular de la Primera B y quedaron confirmadas las llaves de la Liguilla de Ascenso.

El último cruce que restaba por definirse era el del rival de Santiago Wanderers, que, con la primera sanción, debía enfrentar a Deportes Copiapó. Sin embargo, tras la resolución final, será Cobreloa quien ocupe el tercer lugar de la tabla y se mida ante los “caturros”.

Tras esta oficialización, la ANFP no tardó en programar el compromiso, cuya ida se jugará el miércoles 19 de noviembre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a las 20:00 horas.

La vuelta se disputará el domingo 23 de noviembre en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, a las 18:00 horas, y marcará el cierre de la ronda de cuartos de final.

La programación de la Liguilla de Ascenso en la Primera B

Ida

Martes 18 de noviembre

  • 18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta Ester Roa Rebolledo
  • 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica Bicentenario Iván Azócar

Miércoles 19 de noviembre

  • 20:00 hrs | Santiago Wanderers vs. Cobreloa | Elías Figueroa Brander

Vuelta

Domingo 23 de noviembre

  • 12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán
  • 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn
  • 18:00 hrs | Cobreloa vs. Santiago Wanderers | Zorros del Desierto

