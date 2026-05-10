Barcelona festeja en la cara del Real Madrid: se queda con el clásico y levanta un inédito título de La Liga

Barcelona se coronó campeón de La Liga por segundo año consecutivo tras derrotar este domingo por 2-0 al Real Madrid, en una nueva edición del clásico español disputado en el Camp Nou.

El equipo dirigido por Hansi Flick, que horas antes del partido sufrió el fallecimiento de su padre, necesitó de apenas nueve minutos para encarrilar el triunfo y quedarse con el título en la cara de su archirrival.

El encargado de abrir la cuenta fue Marcus Rashford (9’), quien se lució con un golazo de libre que dejó sin opciones a Thibaut Courtois. Luego, Ferran Torres (18′) se encargó de marcar la segunda cifra, suficiente para que el elenco catalán dominara el resto del encuentro.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa, que venían de una semana convulsionada producto de la grave pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, poco pudieron hacer para evitar el festejo de su clásico rival.

De esta manera, Barcelona alcanzó su título número 26 de La Liga y, por primera vez en la historia, logró coronarse frente al Real. Además, igualó el historial general del clásico. Ambos suman ahora 106 victorias en 264 enfrentamientos oficiales.