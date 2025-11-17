;

“Comunista tenía que ser”: Exfutbolista de la UC se defiende tras recibir insultos por votar por Kast en las Elecciones Presidenciales 2025

El exjugador mostró los comentarios ofensivos que le llegaron en redes sociales.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Lukas Solis

Jose Luis “Ribery” Muñoz, exfutbolista de Universidad Católica, Everton, O’Higgins, entre otros equipos, decidió exponer a quienes lo insultaron en redes sociales por haber votado por José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales que se realizaron este domingo en Chile.

Quien fuera campeón del fútbol chileno con la UC publicó una historia de Instagram, donde manifestó su apoyo para el candidato del Partido Republicano después de que este pasara a la segunda vuelta. A raíz de este posteo, el otrora delantero recibió varios mensajes ofensivos.

Revisa también:

ADN

“Ribery” Muñoz mostró el comentario de una persona que lo trató de “monja” y de “muerto”. El exjugador se defendió de estos insultos y respondió: “Comunista tenía que ser”.

Otra persona le escribió: “Te dejo de seguir perro ql… Nunca has sido de plata”. Por su parte, el futbolista ya retirado contestó: “Y qué tiene que ver ser de plata o no. Hay que tener dinero para votar por republicanos ahora”.

ADN

