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Universidad Católica vs Ñublense: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido en vivo, online y por TV

“Cruzados” y “Diablos Rojos” chocan en un duelo clave por el liderato del Grupo B en la Copa de la Liga.

Daniel Ramírez

Universidad Católica vs Ñublense: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido en vivo, online y por TV

Universidad Católica vs Ñublense: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido en vivo, online y por TV / Cristian Vivero Boornes

Este fin de semana, Universidad Católica y Ñublense se enfrentarán en un partido clave por el liderato del Grupo B en la Copa de la Liga.

Todo considerando que los “Diablos Rojos” son los líderes de su zona con 10 unidades, mientras que los “Cruzados” marchan en segundo lugar con 7 puntos.

Así las cosas, la UC necesita ganar este compromiso para poder alcanzar al cuadro chillanejo en el primer lugar del grupo, y así tener más chances de clasificar a las semifinales del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juega Católica vs. Ñublense por la Copa de la Liga?

Universidad Católica y Ñublense se medirán este domingo 10 de mayo, a partir de las 17:30 horas, en el Claro Arena.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Católica y Ñublense?

Este encuentro lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por la señal de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

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