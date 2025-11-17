LATAM confirma 31 mil pasajeros afectados y extiende medidas por huelga del Sindicato de Pilotos

LATAM Airlines anunció este lunes que ampliará hasta el 22 de noviembre las medidas adoptadas por la huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL), paralización que comenzó el 12 de noviembre tras el quiebre de las negociaciones colectivas.

La aerolínea informó que, debido al impacto operativo, debió cancelar de manera anticipada nuevos vuelos, elevando a 31 mil los pasajeros afectados desde el inicio del conflicto —10 mil más que lo reportado previamente—.

Según la compañía, todos los usuarios fueron contactados con alternativas de viaje y, en la mayoría de los casos, se les ofreció una reprogramación “dentro de una ventana de 24 horas” respecto de su vuelo original.

“Disposición permanente al diálogo”

El vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda, afirmó que los equipos “están trabajando permanentemente para atender las necesidades de los pasajeros y anticipar las soluciones de viaje de los afectados”.

Según Miranda, lo anterior ha permitido mantener la estabilidad en los vuelos que no han sido impactados por la huelga. La empresa reiteró que los pasajeros pueden optar por cambiar la fecha o el vuelo sin costo, o solicitar la devolución total del pasaje..

Aunque LATAM asegura mantener “disposición permanente al diálogo”, reconoció que aún no logran un acuerdo con el sindicato y que es “prematuro cuantificar el posible impacto económico que la huelga”.