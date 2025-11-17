;

Kaiser critica duramente a Parisi tras las elecciones presidenciales: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

El parlamentario del PLN acusó al economista de buscar ventajas en el balotaje, mientras el fundador de PDG sostuvo que las encuestas perjudicaron su campaña.

Martín Neut

Parisi - Kaiser

Parisi - Kaiser

El diputado y fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, arremetió contra el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, luego de quedar fuera de la segunda vuelta presidencial en el cuarto lugar.

A través de X, el parlamentario acusó que “Parisi no se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político…”, cuestionando el rol que el líder del PDG podría asumir como actor clave de cara al balotaje.

Parisi, quien obtuvo un 19,7% de los votos y terminó en el tercer lugar, descartó comprometer apoyos automáticos. Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputarán mano a mano los votos del economista.

“Nos manipularon las encuestas”

Desde su comando en Ricardo Lyon 1933, sostuvo que su campaña fue “muy linda, pero muy injusta”, apuntando a que “nos manipularon las encuestas” y que el discurso del “voto perdido” afectó su desempeño.

Respecto de una eventual definición frente a las candidaturas que avanzaron a segunda vuelta, el abanderado del PDG fue categórico.

“Yo no ando firmando cheques en blanco a nadie (…) Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos. Necesito gestos de ellos. PDG no necesita ningún favor” manifestó.

