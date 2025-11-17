;

Carabinera es atropellada por bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago: estaría “estable y consciente”

La funcionaria de tránsito fue auxiliada en el lugar y trasladada al hospital institucional, mientras el chofer quedó retenido a la espera de peritajes.

Martín Neut

Matías Castillo

Carabinera es atropellada por bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago

Carabinera es atropellada por bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago

Una carabinera de 37 años, perteneciente a la 32ª Comisaría de Tránsito, resultó lesionada la tarde de este lunes luego de ser atropellada por un bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago.

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 horas en la intersección de Vicuña Mackenna con Alameda, donde la funcionaria cumplía labores de control vehicular y dirección del tránsito.

Revisa también:

ADN

El teniente coronel Hugo Troncoso, comisario de la 1ª Comisaría de Santiago, explicó que el bus se desplazaba de sur a norte y que el accidente se produjo cuando el conductor —un hombre de 73 años— realizó un viraje hacia el poniente.

Según detalló, el vehículo “impacta sorpresivamente a nuestra funcionaria, cayendo al suelo”, aunque la policía se mantiene “estable y consciente” tras recibir atención del SAMU y ser trasladada al Hospital Institucional de Carabineros.

Chofer no habría visto a la uniformada

Respecto del chofer, Troncoso confirmó que tanto su licencia como su documentación están vigentes, pero continuará bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento.

“Se encuentra conducido y en dependencias de la Primera Comisaría, en espera de dar cumplimiento al proceso regular”, precisó.

El conductor declaró que no advirtió la presencia de la funcionaria debido a la cercanía de otro bus al momento de la maniobra. Es una noticia en pleno desarrollo…

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad