Carabinera es atropellada por bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago: estaría “estable y consciente”

Carabinera es atropellada por bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago

Una carabinera de 37 años, perteneciente a la 32ª Comisaría de Tránsito, resultó lesionada la tarde de este lunes luego de ser atropellada por un bus Red Movilidad en pleno centro de Santiago.

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 horas en la intersección de Vicuña Mackenna con Alameda, donde la funcionaria cumplía labores de control vehicular y dirección del tránsito.

El teniente coronel Hugo Troncoso, comisario de la 1ª Comisaría de Santiago, explicó que el bus se desplazaba de sur a norte y que el accidente se produjo cuando el conductor —un hombre de 73 años— realizó un viraje hacia el poniente.

Según detalló, el vehículo “impacta sorpresivamente a nuestra funcionaria, cayendo al suelo”, aunque la policía se mantiene “estable y consciente” tras recibir atención del SAMU y ser trasladada al Hospital Institucional de Carabineros.

Chofer no habría visto a la uniformada

Respecto del chofer, Troncoso confirmó que tanto su licencia como su documentación están vigentes, pero continuará bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento.

“Se encuentra conducido y en dependencias de la Primera Comisaría, en espera de dar cumplimiento al proceso regular”, precisó.

El conductor declaró que no advirtió la presencia de la funcionaria debido a la cercanía de otro bus al momento de la maniobra. Es una noticia en pleno desarrollo…