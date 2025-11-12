;

Huelga en LATAM: paralización de pilotos frena vuelos y afecta a más de 6.000 pasajeros

Pasajeros denuncian desinformación y demoras tras el paro de pilotos.

Nelson Quiroz

Benjamín Quinteros

05:30

La huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM Airlines (SPL) cumplió este miércoles sus primeras doce horas sin señales de acuerdo con la compañía, generando importantes trastornos en el Aeropuerto de Santiago y otros terminales del país.

Según información entregada por la propia aerolínea, 28 vuelos fueron reprogramados durante la jornada —15 arribos y 13 salidas—, afectando a más de 6.000 pasajeros.

El conflicto se originó tras el quiebre de la mediación con la Dirección del Trabajo, luego de que LATAM decidiera retirarse del proceso. Desde el sindicato acusan una “falta de voluntad real” por parte de la empresa, pese a que, según señalan, ha registrado utilidades por más de 1.500 millones de dólares en los últimos 18 meses.

La huelga involucra a 464 pilotos que exigen mejoras laborales y ajustes salariales acordes con el desempeño financiero del grupo. LATAM, en tanto, informó que mantendrá un plan de contingencia para reducir el impacto entre los pasajeros, garantizando al menos un vuelo diario hacia destinos críticos como Punta Arenas e Isla de Pascua.

Desde el Ministerio de Transportes, el ministro Juan Carlos Muñoz indicó que el Ejecutivo solo puede mediar y monitorear la situación, pero no tiene facultades para imponer un acuerdo. Asimismo, recordó que los pasajeros tienen derecho a ser informados de forma oportuna sobre cancelaciones o reprogramaciones.

La compañía ofreció cambios de fecha o trayecto sin costo, así como la devolución total del pasaje a quienes prefieran no viajar. LATAM también recomendó revisar el estado de los vuelos en su sitio web o aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto.

