LATAM suspende viajes por huelga de pilotos: revisa acá el estado de tu vuelo

Desde el gremio advirtieron que la huelga afectará las operaciones aéreas, y apuntaron a una “falta de voluntad real” de la compañía para alcanzar un acuerdo.

Juan Castillo

Tras no llegar a acuerdo en las conversaciones, el Sindicato de Pilotos de LATAM Airlines (SPL) inició una huelga que comenzó a las 00:00 horas de este miércoles.

Desde el gremio acusan que la aerolínea acumuló ganancias por US$1.500 millones en los últimos 18 meses, por lo que atender a las solicitudes de los trabajadores tendría un costo inferior al 1% de sus utilidades.

Los trabajadores advirtieron que la huelga afectará las operaciones desde este miércoles, y apuntaron a una “falta de voluntad real” de la compañía para alcanzar un acuerdo.

LATAM informó que se aplicará un plan de contingencia para mitigar los efectos entre los pasajeros, priorizando rutas críticas como Punta Arenas e Isla de Pascua, donde se garantizará al menos un vuelo diario.

Además, detallaron que se notificará a los usuarios sobre cancelaciones o retrasos mediante correo electrónico, y que mantendrán actualizada la información en su sitio web y redes sociales.

Por lo mismo, hicieron un llamado a los usuarios a estar pendientes de sus correos, pero también pueden ver el estado de su vuelo en la sección “Mis Viajes”, la cual puedes encontrar directamente en su página web (pinchar acá), una vez iniciada su sesión.

Además, la empresa dará facilidades a los usuarios para:

  • Cambiar fecha del vuelo (sin costo)
  • Modificar trayecto sin penalidades
  • Solicitar la devolución total del pasaje

Finalmente, desde el Sernac recordaron que los pasajeros pueden interponer reclamos en su página web (pinchar acá), o llamando al 800 700 100 en caso de inconvenientes.

Asimismo, enfatizaron que las aerolíneas están obligadas a informar de forma oportuna cualquier modificación en los servicios contratados.

