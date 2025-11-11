Sindicato de Pilotos de Latam iniciarán huelga desde esta medianoche tras fracasar mediación con la empresa

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) anunció que iniciará una huelga a partir de la medianoche de este martes, luego de que la empresa se negara a extender por cinco días hábiles la mediación que mantenía con la Dirección del Trabajo (DT).

Según la organización, esta decisión “fuerza a los pilotos a iniciar la huelga anticipadamente”, pese a que existía la posibilidad de continuar las conversaciones hasta el 18 de noviembre.

En un comunicado, el gremio acusó que la administración de la aerolínea, encabezada por Ignacio Cueto, “se negó a devolver a sus pilotos las condiciones de trabajo previas a la pandemia” y “cerró anticipadamente el proceso de mediación legal que llevaba adelante la DT”.

Añadieron que, con esta postura, la compañía “está empujando deliberadamente este proceso hacia una huelga”.

“Falta de voluntad real”

El presidente del SPL, Mario Troncoso, afirmó que “nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas por la empresa y la moderación de nuestras demandas laborales”.

El sindicato sostiene que Latam, que acumuló ganancias por US$1.500 millones en los últimos 18 meses, podría atender las solicitudes de los trabajadores con un costo inferior al 1% de sus utilidades.

Además, acusan que la empresa habría postergado la publicación de sus resultados trimestrales para el 14 de noviembre, con el objetivo de “no tener que explicar una situación de conflicto con sus trabajadores al mismo tiempo que reporta las utilidades más altas de su historia”.

Según el SPL, la huelga afectará las operaciones desde este miércoles y responde a una “falta de voluntad real” de la compañía para alcanzar un acuerdo.