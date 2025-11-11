;

Madre de Valentina Alarcón asegura que el crimen contra su hija “fue un femicidio” y critica la lentitud de la investigación

Pilar Molina asegura que un trabajo más rápido de las autoridades pudo haber evitado su muerte.

José Campillay

El caso de Valentina Alarcón ha captado la atención mediática y remecido al país durante estos últimos días, manteniendo aún varios puntos de incertidumbre en torno a su muerte.

Con el pasar de las horas van salieron a la luz diferentes antecedentes escabrosos que dan cuenta de un crimen brutal que generan aún más angustia entre sus seres queridos.

Pilar Molina, madre de la víctima, reafirma que se trataría de un femicidio y criticó la lentitud de la investigación, la cual, a su juicio, pudo haber evitado la muerte de su hija si hubiese sido más rápida.

Hay que recordar que Valentina desapareció el 25 de octubre y su cuerpo fue hallado el pasado lunes 10 de noviembre en una “casa de tortura” ubicada en la comuna de La Pintana.

Un punto que enfatizó Molina es que su hija no estaba relacionada con barras bravas ni consumo de drogas. Durante una velatón celebrada en la memoria de su hija, la madre hizo hincapié en que "Esto fue un femicidio y quiero justicia” (vía Mega).

Además, expresó sus sospechas de algún conocido de ella: “Suponemos que alguna pareja que debe haber tenido que no nos contó... Ella fue allá y conocía a alguien allá. Alguien la llamó, alguien la citó. Esperamos que todas las pericias determinen qué pasó y quién fue responsable”﻿.

