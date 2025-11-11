El hallazgo sin vida de Valentina Alarcón Molina ha dado mucho de qué hablar, y entre los detalles más escabrosos es que los vecinos aluden al lugar donde fue encontrada en La Pintana como una “casa de tortura”.

Además, según diversos reportes y declaraciones de testigos, trata de un inmueble vinculado al consumo y tráfico de drogas, controlado por una mujer que lidera el negocio ilícito en el sector.

Hay que recordar que la víctima estuvo desaparecida desde el 25 de octubre y su cuerpo fue hallado el 10 de noviembre en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda abandonada ubicada en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez, a una cuadra y media del último registro de geolocalización de su celular.

La policía encontró a la víctima con una bolsa en la cabeza y un elemento metálico al cuello, lo que evidencia violencia extrema.​

“Casa de tortura”

El inmueble, ubicado en el barrio El Castillo, tenía un colchón, un dormitorio improvisado, restos de consumo de drogas y objetos en desuso. Rodrigo Pérez, periodista del matinal Tu Día (Canal 13), relató que la casa “estaría condicionada para el consumo”.

“Generalmente, quien lidera el tráfico en el lugar tiene un espacio para acumulación de droga y otro para consumo”, y añadió que los vecinos reconocen que en el lugar han ocurrido episodios de violencia y se investiga si hay relación con otros secuestros.

Además, el lugar genera temor en los pocos vecinos que no están relacionados con las bandas ilícitas, aquellos que temen hablar públicamente por represalias.​

Según testimonios de vecinos, la administración de esta “casa de tortura” estaría bajo el control de una mujer que sabe quién entra y quién sale del inmueble, comandando el tráfico y consumo.

La presencia dominante de esta persona apunta a una estructura organizada que aprovecha esta vivienda como punto estratégico para actividades ilícitas en el sector.​

Investigación en curso

Las autoridades, lideradas por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, mantienen una investigación activa para esclarecer las circunstancias de la muerte de Valentina, esclarecer si fue asesinada en esta casa o trasladada allí, así como para determinar posibles vínculos con otros hechos violentos en la comuna. La causa de muerte será confirmada mediante peritajes realizados en el Servicio Médico Legal.​