Miguel Krassnoff es sentenciado nuevamente por delitos de lesa humanidad: por secuestro de 15 personas y sustracción de menores

La ministra Paola Plaza condenó al exagente de la DINA a 20 años de cárcel por crímenes cometidos en el centro de detención clandestino Londres 38.

Martín Neut

Miguel Krassnoff

Miguel Krassnoff / ALEJANDRO ZOÑEZ

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó al exagente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio.

Lo anterior por el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos y la sustracción de dos menores ocurridos entre enero y septiembre de 1974 en el centro de detención Londres 38.

En el fallo también se sentenció a Nelson Paz Bustamante a 5 años y un día de cárcel por su participación en uno de los secuestros. Además, se ordenó al Fisco indemnizar a las víctimas.

Cadena de información y mando

La investigación acreditó que la DINA operó recintos clandestinos donde se practicaron “detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas”.

El texto judicial destaca que la organización funcionaba con una “cadena de información y mando” que garantizaba el control de los superiores sobre las acciones de los agentes.

Krassnoff, entonces jefe del grupo Halcón, perseguía a militantes del MIR y ha sido señalado como torturador en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. A los 79 años, acumula más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de mil años de prisión.

