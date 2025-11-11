Miguel Krassnoff es sentenciado nuevamente por delitos de lesa humanidad: por secuestro de 15 personas y sustracción de menores
La ministra Paola Plaza condenó al exagente de la DINA a 20 años de cárcel por crímenes cometidos en el centro de detención clandestino Londres 38.
La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó al exagente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio.
Lo anterior por el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos y la sustracción de dos menores ocurridos entre enero y septiembre de 1974 en el centro de detención Londres 38.
Revisa también:
En el fallo también se sentenció a Nelson Paz Bustamante a 5 años y un día de cárcel por su participación en uno de los secuestros. Además, se ordenó al Fisco indemnizar a las víctimas.
“Cadena de información y mando”
La investigación acreditó que la DINA operó recintos clandestinos donde se practicaron “detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas”.
El texto judicial destaca que la organización funcionaba con una “cadena de información y mando” que garantizaba el control de los superiores sobre las acciones de los agentes.
Krassnoff, entonces jefe del grupo Halcón, perseguía a militantes del MIR y ha sido señalado como torturador en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. A los 79 años, acumula más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de mil años de prisión.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.